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2023
https://1prime.ru/banks/20231020/842031762.html
Банковское приложение "Тинькофф" стало недоступно в App Store
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Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для скачивания в App Store... ПРАЙМ, 20.10.2023
банки, ит-бизнес, финансы, технологии, новости, тинькофф банк, app store, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для скачивания в App Store меньше чем через сутки после его появления, убедился корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг "Тинькофф банк" сообщил, что его приложение на iOS вновь стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием. Приложение называлось DocStorage, в описании к нему указывалось, что "это удобное приложение для хранения документов".
Так, если перейти в AppStore по ссылкам для скачивания приложения, которыми банк поделился в своем Telegram-канале или в смс-рассылке, магазин приложений сообщает, что приложение недоступно. Найти приложение вручную в магазине по его названию также нельзя.
Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.
В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.