МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Приложение "Тинькофф банка" DocStorage, позволяющее клиентам кредитной организации с устройствами на iOS пользоваться сервисами банка, стало недоступно для скачивания в App Store меньше чем через сутки после его появления, убедился корреспондент РИА Новости. "Тинькофф банк" предупредил клиентов о фейковом приложении

Утром в четверг "Тинькофф банк" сообщил, что его приложение на iOS вновь стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием. Приложение называлось DocStorage, в описании к нему указывалось, что "это удобное приложение для хранения документов".

Так, если перейти в AppStore по ссылкам для скачивания приложения, которыми банк поделился в своем Telegram-канале или в смс-рассылке, магазин приложений сообщает, что приложение недоступно. Найти приложение вручную в магазине по его названию также нельзя.

Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.

В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.