МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль банков в России в сентябре снизилась на 16% по сравнению с августом и составила 296 миллиардов рублей, с начала года прибыль сектора достигла 2,7 триллиона рублей, говорится в материалах Банка России. ЦБ расширил список участников пилота по исламскому банкингу

Чистая прибыль сектора составила 296 миллиардов рублей (доходность на капитал – около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 миллиардов рублей). Основной фактор – сокращение доходов от валютной переоценки (до 8 миллиардов рублей с 106 миллиардов рублей в августе).

"Сначала года сектор заработал 2,7 триллиона рублей, но нужно учитывать, что 0,6 триллиона рублей приходится на валютную переоценку. Кроме того, банки отразили отрицательную переоценку ценных бумаг на сумму 0,3 триллиона рублей в капитале (минуя прибыль)", — также указал ЦБ.