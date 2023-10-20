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2023
https://1prime.ru/banks/20231020/842034199.html
В ЦБ раскрыли чистую прибыль банков в сентябре
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Чистая прибыль банков в России в сентябре снизилась на 16% по сравнению с августом и составила 296 миллиардов рублей, с начала года прибыль сектора достигла 2,7 триллиона рублей,... ПРАЙМ, 20.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль банков в России в сентябре снизилась на 16% по сравнению с августом и составила 296 миллиардов рублей, с начала года прибыль сектора достигла 2,7 триллиона рублей, говорится в материалах Банка России.
Чистая прибыль сектора составила 296 миллиардов рублей (доходность на капитал – около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 миллиардов рублей). Основной фактор – сокращение доходов от валютной переоценки (до 8 миллиардов рублей с 106 миллиардов рублей в августе).
"Сначала года сектор заработал 2,7 триллиона рублей, но нужно учитывать, что 0,6 триллиона рублей приходится на валютную переоценку. Кроме того, банки отразили отрицательную переоценку ценных бумаг на сумму 0,3 триллиона рублей в капитале (минуя прибыль)", — также указал ЦБ.