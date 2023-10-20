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2023
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В ЦБ отметили рост средств населения и компаний в банках в сентябре
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Средства населения в банках РФ выросли на 1% в сентябре, средства компаний увеличились на 0,7%, говорится в материалах Банка России. "В сентябре средства компаний выросли на 332... ПРАЙМ, 20.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ выросли на 1% в сентябре, средства компаний увеличились на 0,7%, говорится в материалах Банка России.
"В сентябре средства компаний выросли на 332 миллиарда рублей (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях. Прирост средств населения в сентябре незначительно ускорился по сравнению с августом – до 1,0% с 0,8%", — сказано в материалах.
При этом средства населения в валюте продолжали снижаться – на 0,9 миллиарда долларов США (-86 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, —2,1%). По мнению регулятора, это могло быть вызвано стремлением конвертировать валюту в рубли по высокому курсу.