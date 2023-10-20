МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ выросли на 1% в сентябре, средства компаний увеличились на 0,7%, говорится в материалах Банка России. Центробанк раскрыл долю "токсичных" валют в российском экспорте

"В сентябре средства компаний выросли на 332 миллиарда рублей (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях. Прирост средств населения в сентябре незначительно ускорился по сравнению с августом – до 1,0% с 0,8%", — сказано в материалах.

При этом средства населения в валюте продолжали снижаться – на 0,9 миллиарда долларов США (-86 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, —2,1%). По мнению регулятора, это могло быть вызвано стремлением конвертировать валюту в рубли по высокому курсу.