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Выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа
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Выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа, достигнув 955 миллиардов рублей, кредитный портфель вырос за месяц на 4,2%, говорится в материалах Банка России. "По... ПРАЙМ, 20.10.2023
банки, финансы, новости, россия, ипотека, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа, достигнув 955 миллиардов рублей, кредитный портфель вырос за месяц на 4,2%, говорится в материалах Банка России.
"По предварительным данным, ипотека снова побила рекорд. Прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%). По объему выдано 955 миллиардов рублей, на 12% больше, чем в августе (849 миллиардов рублей)", — сказано в материалах.
По мнению регулятора, это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля.
Кроме того, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциального регулирования, которое предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам.