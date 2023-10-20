МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа, достигнув 955 миллиардов рублей, кредитный портфель вырос за месяц на 4,2%, говорится в материалах Банка России. Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

"По предварительным данным, ипотека снова побила рекорд. Прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%). По объему выдано 955 миллиардов рублей, на 12% больше, чем в августе (849 миллиардов рублей)", — сказано в материалах.

По мнению регулятора, это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля.

Кроме того, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциального регулирования, которое предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам.