МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек" серии "Российская (советская) мультипликация" разного номинала, сообщает регулятор. В ЦБ раскрыли чистую прибыль банков в сентябре

"Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", — говорится в сообщении.

Диаметр серебряной монеты — 39 миллиметров, тираж — 7 тысяч штук. Диаметр остальных монет — 27 миллиметров, тираж монет из стали с никелевым покрытием — 850 тысяч штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тысяч штук.

На оборотной стороне всех монет изображена сцена из мультфильма "Аленький цветочек". Этот полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.