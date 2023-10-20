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ЦБ выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек"
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Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек" серии "Российская (советская) мультипликация" разного номинала, сообщает регулятор. "Банк России 20 октября... ПРАЙМ, 20.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек" серии "Российская (советская) мультипликация" разного номинала, сообщает регулятор.
"Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", — говорится в сообщении.
Диаметр серебряной монеты — 39 миллиметров, тираж — 7 тысяч штук. Диаметр остальных монет — 27 миллиметров, тираж монет из стали с никелевым покрытием — 850 тысяч штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тысяч штук.
На оборотной стороне всех монет изображена сцена из мультфильма "Аленький цветочек". Этот полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.
Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.