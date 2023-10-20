МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае, теперь работа на стороне китайского регулятора, заявил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский, выступая на форуме "Сделано в России". Решетников оценил использование рубля и юаня в торговле России

"Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае — в Шанхае как бизнес столице и Пекине как политической столице. Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо. И особенно спасибо, что они подошли к этому супер небюрократично, мы сэкономили три месяца плановой процедуры. Так что теперь работа на стороне китайского регулятора", — сказал он.

Альфа-банк в сентябре сообщал, что его совет директоров принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае. Ранее банк запустил сервис по работе с КНР для импортеров и экспортеров.