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2023
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Украина использовала арестованные деньги банков России для компенсаций
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Украина направила арестованные деньги российских банков на внутренние выплаты, сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. "На сегодняшний день для выплаты... ПРАЙМ, 20.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украина направила арестованные деньги российских банков на внутренние выплаты, сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"На сегодняшний день для выплаты компенсаций были использованы только средства российских банков, работавших на территории Украины. Самая крупная сумма была от "дочки" Сбербанка," — цитирует слова председателя агентство Укринформ.
По данным агентства, на жилищные компенсации было направлено 4,4 миллиарда гривен (около 120 миллионов долларов).
Ранее минэкономразвития Украины заявило, что планирует изъять более 800 единиц российского движимого имущества, согласно подписанному в марте 2022 года закону о "принудительном изъятии".
В Кремле назвали такие меры беспрецедентной экономической войной. По заявлению пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, конфискация и использование Киевом замороженных активов России является прямым воровством.