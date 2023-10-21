МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объем наличных денег на руках жителей России сократился впервые за полтора года, пишет издание РБК. В ЦБ отметили рост средств населения и компаний в банках в сентябре

Как сообщается, в сентябре текущего года объем наличных средств на руках у россиян снизился на 21,6 миллиарда рублей.

Издание отмечает, что тенденцию к снижению аналитики зафиксировали еще зимой этого года, когда объем используемой налички был порядка 74,5 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, главной причиной этого может быть резкий рост ставок по вкладам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

Ранее Центробанк сообщал, что средства населения и компаний в российских банках увеличились на 1% и на 0,7% соответственно. При этом упоминалось постепенное снижение средств населения в валюте.