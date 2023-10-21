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2023
https://1prime.ru/banks/20231021/842044992.html
Объем наличных средств на руках у россиян снизился впервые с 2022 года
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Объем наличных денег на руках жителей России сократился впервые за полтора года, пишет издание РБК. Как сообщается, в сентябре текущего года объем наличных средств на руках у... ПРАЙМ, 21.10.2023
банки, финансы, новости, россия, наличные деньги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объем наличных денег на руках жителей России сократился впервые за полтора года, пишет издание РБК.
Как сообщается, в сентябре текущего года объем наличных средств на руках у россиян снизился на 21,6 миллиарда рублей.
Издание отмечает, что тенденцию к снижению аналитики зафиксировали еще зимой этого года, когда объем используемой налички был порядка 74,5 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, главной причиной этого может быть резкий рост ставок по вкладам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
Ранее Центробанк сообщал, что средства населения и компаний в российских банках увеличились на 1% и на 0,7% соответственно. При этом упоминалось постепенное снижение средств населения в валюте.