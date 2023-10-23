МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Вероятность образования пузыря на рынке ипотеки появилась в России на фоне рекордных выдач таких кредитов в предыдущие месяцы, это может привести к негативным последствиям для банков и застройщиков, которым придется распродавать накопленный жилой фонд, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа

По данным ЦБ, выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа, достигнув 955 миллиардов рублей. В последний месяц лета было выдано 849 миллиардов рублей таких кредитов. По итогам девяти месяцев, согласно данным регулятора, объем выданной ипотеки составил почти 5,5 триллионов рублей.

"В настоящее время существует вероятность образования ипотечного пузыря. Ведь идет рост выдачи ипотечных и потребительских кредитов на первоначальный взнос, а реальные доходы не растут, что в свою очередь может привести к неуплате", — считает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

С Коваленко согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, который прогнозирует в связи с этим негативные последствия для строительной отрасли и кредиторов.

"Для банков и строителей наличие пузыря плохо, потому что рано или поздно им придется как-то распродавать накопленный жилой фонд. А это огромный объем жилья: примерно на следующих пять лет стабильных продаж", — говорит эксперт.

Только без поддержки государства, по словам Емельянова, реализовать жилье не получится. "А значит, будут аукционы, скидки, уценки, распродажи и прочее. Возможен мини-кризис в отрасли", — добавил эксперт.