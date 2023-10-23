2023-10-23T09:22:00+03:00
2023-10-23T09:32:05+03:00
2023-10-23T09:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231023/842050120.html
Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов
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Представители российских банков не поддержали законопроект, который дает возможность спецслужбам получать прямой доступ к их информационным системам и базам данных клиентов, пишет... ПРАЙМ, 23.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Представители российских банков не поддержали законопроект, который дает возможность спецслужбам получать прямой доступ к их информационным системам и базам данных клиентов, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР).
Законопроект предусматривает возможность доступа сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки и МВД к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций.
Представители банковской отрасли утверждают, что законопроект может привести к нарушению конституционных прав граждан.
Банки опасаются нарушения информационной безопасности и возможных злоупотреблений лицами, имеющими доступ к базам данных. Они предложили альтернативный механизм для сотрудничества с правоохранительными органами.
В Госдуме пообещали найти компромиссное решение, но приоритетом будет безопасность отдельных категорий граждан в условиях Специальной военной операции (СВО) на Украине.