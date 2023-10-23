МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Представители российских банков не поддержали законопроект, который дает возможность спецслужбам получать прямой доступ к их информационным системам и базам данных клиентов, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР). Раскрыто, кто получит доступ к любым данным о недвижимости с 1 марта

Законопроект предусматривает возможность доступа сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки и МВД к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций.

Представители банковской отрасли утверждают, что законопроект может привести к нарушению конституционных прав граждан.

Банки опасаются нарушения информационной безопасности и возможных злоупотреблений лицами, имеющими доступ к базам данных. Они предложили альтернативный механизм для сотрудничества с правоохранительными органами.

В Госдуме пообещали найти компромиссное решение, но приоритетом будет безопасность отдельных категорий граждан в условиях Специальной военной операции (СВО) на Украине.