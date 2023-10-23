МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Представители бизнеса и аналитики считают, что денежно-кредитная политика Банка России не достаточно жесткая, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные октябрьского мониторинга предприятий основных отраслей. Глава Банка России представит основные направления ДКП на 2023-2025 годы

Октябрьский мониторинг регулятора показал, что индикатор условий ведения бизнеса снизился, а индекс делового климата вырос благодаря улучшению ожиданий. Российская экономика сейчас находится в состоянии балансирования между ростом спроса и сокращением выпуска, возможно, из-за ограничений на ресурсы, а также санкций, сообщает издание.

Несмотря на повышение ключевой ставки, эксперты считают, что денежно-кредитная политика все еще не достаточно жесткая, чтобы охладить перегретый спрос. "Значение индекса текущей ситуации позволяет говорить, что экономика балансирует между ростом и спадом. Но дело не в спросе. Индекс спроса последние три месяца в плюсе, а индекс выпуска — в минусе. Спрос растет, а выпуск — сокращается (по-видимому, из-за дефицита ресурсов и санкционных ограничений)",- прокомментировали данные Центробанка аналитики Telegram-канала MMI.

Аналитики также отметили, что Банку России придется повысить ключевую ставку до 15 процентов для достижения целевой инфляции и снижения ее уровня к концу 2024 года. В ближайшие шесть месяцев риск рецессии превышает 70 процентов. На следующем заседании Совета директоров Банка России ожидается повышение ключевой ставки, причем большинство экспертов ожидает повышение до 14 процентов, однако, возможно, что она может достигнуть 15 процентов.