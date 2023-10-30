МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Каждый второй жилищный кредит, выданный в России в первом полугодии 2023 года, выдавался на срок более чем 25 лет, говорится в информационно-аналитическом материале, опубликованном Банком России. Минфин согласился с ЦБ по ситуации с льготной ипотекой

"Каждый второй ипотечный кредит в первом полугодии 2023 года был выдан на срок более 25 лет", — говорится в документе.

Более половины ипотечной задолженности приходится на заемщиков в возрасте от 20 до 38 лет. При этом для 39% ипотечных кредитов, которые были выданы в первом полугодии, на момент плановой выплаты кредита возраст заемщика составит более 65 лет. За последнее полугодие эта доля выросла на 9 процентных пунктов, отметили в ЦБ.

Число ипотечных заемщиков, по данным на 1 июля 2023 года, впервые превысило 10 миллионов человек. Это 12% от всего трудоспособного населения страны. При этом каждый четвертый обладатель жилищного кредита мог взять кредит на ремонт. "Все больше предъявляется спрос на необеспеченные кредиты в первые полгода после взятия ипотеки", — добавили в Центробанке.

В тоже время у более чем половины (57%) ипотечных кредитов остаток задолженности составляет от 1 до 5 миллионов рублей. "При этом одна треть портфеля сформирована кредитами с долгом более 5 миллионов рублей", — обратили внимание в регуляторе.