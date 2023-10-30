2023-10-30T14:31:18+03:00
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2023-10-30T14:31:18+03:00
2023
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Британский HSBC ожидает выхода из России в первой половине 2024 года
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc. ожидает завершения выхода из российского бизнеса в первой половине следующего года, следует из... ПРАЙМ, 30.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc. ожидает завершения выхода из российского бизнеса в первой половине следующего года, следует из финансовой отчетности группы.
"В июне 2022 года мы объявили о планируемой продаже нашей дочерней компании в России, "Эйч-эс-би-си банк". Завершение сделки подлежит одобрению правительства и теперь ожидается в первой половине 2024 года", — говорится в сообщении.
В прошлом году банковская группа признала убыток в размере 300 миллионов долларов от запланированной продажи.
В июле группа сообщила о подписании соглашения о продаже российского подразделения Экспобанку.
Группа HSBC Holdings plc. была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).