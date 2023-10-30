МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc. ожидает завершения выхода из российского бизнеса в первой половине следующего года, следует из финансовой отчетности группы. Западные банки продолжают сделки с металлами из России, пишет СМИ

"В июне 2022 года мы объявили о планируемой продаже нашей дочерней компании в России, "Эйч-эс-би-си банк". Завершение сделки подлежит одобрению правительства и теперь ожидается в первой половине 2024 года", — говорится в сообщении.

В прошлом году банковская группа признала убыток в размере 300 миллионов долларов от запланированной продажи.

В июле группа сообщила о подписании соглашения о продаже российского подразделения Экспобанку.

Группа HSBC Holdings plc. была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).