2023-10-31T12:44:24+03:00
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Сенатор одобрил обязательное согласие родителей на открытие ребенком счёта
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Внесение обязательного письменного согласия родителей на открытие банковских счетов для детей будет способствовать финансовой защите ребенка и его семьи, рассказал член... ПРАЙМ, 31.10.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, банки, согласие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Внесение обязательного письменного согласия родителей на открытие банковских счетов для детей будет способствовать финансовой защите ребенка и его семьи, рассказал член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин агентству РИА Новости.
Банк России сможет штрафовать банки, если они будут открывать счета подросткам от 14 до 18 лет без согласия родителей или опекунов.
"Конечно, это нужно – в целях финансовой защиты ребенка и его семьи. Речь при любых мерах защиты идёт о том, чтобы подростки не попали в искушенные лапы банкиров: чтобы на подростков не навешивали кредитов, всяких долгов и так далее", — сказал Башкин.
По мнению сенатора, это необходимо для того, чтобы подростки не оказались в ловушке банков и не попали в финансовую зависимость от них. Он также отмечает, что подростки не обладают достаточным опытом в финансовой сфере, в то время как банки настойчиво стремятся получить доход, не принимая во внимание последствия для несовершеннолетних.
Кроме того, родители не должны платить за продукты и услуги, которые навязывают банки и которые создают несбалансированную финансовую ситуацию, заключил Башкин.