МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Внесение обязательного письменного согласия родителей на открытие банковских счетов для детей будет способствовать финансовой защите ребенка и его семьи, рассказал член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин агентству РИА Новости. "Яндекс" запустил накопительные счета с ежедневными выплатами

Банк России сможет штрафовать банки, если они будут открывать счета подросткам от 14 до 18 лет без согласия родителей или опекунов.

"Конечно, это нужно – в целях финансовой защиты ребенка и его семьи. Речь при любых мерах защиты идёт о том, чтобы подростки не попали в искушенные лапы банкиров: чтобы на подростков не навешивали кредитов, всяких долгов и так далее", — сказал Башкин.

По мнению сенатора, это необходимо для того, чтобы подростки не оказались в ловушке банков и не попали в финансовую зависимость от них. Он также отмечает, что подростки не обладают достаточным опытом в финансовой сфере, в то время как банки настойчиво стремятся получить доход, не принимая во внимание последствия для несовершеннолетних.

Кроме того, родители не должны платить за продукты и услуги, которые навязывают банки и которые создают несбалансированную финансовую ситуацию, заключил Башкин.