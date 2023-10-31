МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ВТБ подал второй иск к своей европейской дочке VTB Bank Europe в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на этот раз просит запретить ей инициировать арбитражные разбирательства за пределами России и наложить соответствующие обеспечительные меры, говорится в материалах суда. Немецкая Hugo Boss судится с производителем одежды из Пятигорска

"Банк ВТБ… обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к VTB Bank (Europe)… о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В пресс-службе ВТБ отметили, что в условиях санкционных ограничений и незаконного решения властей Германии о ликвидации VTB Bank Europe и введении внешнего управления, для защиты своих прав банк использует инструментарий, доступный в рамках действующего российского законодательства. "Банк ВТБ будет продолжать последовательно отстаивать свою позицию в сложившихся обстоятельствах", — добавили там.

Ранее, в сентябре, ВТБ подавал в суд на VTB Bank Europe, чтобы взыскать долг по неисполненным сделкам.

В апреле прошлого года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.