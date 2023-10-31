МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Три руководителя лопнувшего "РАМ Банка" получили срок в 4,5 года колонии общего режима каждый по делу о растрате более чем 1,6 миллиарда рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Эксперты оценили среднюю доходность вкладов в банках России

В сообщении говорится, что Наталье Асанович, Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву вынесен обвинительный приговор и ни осуждены по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

"Асанович, Ширяев и Тулепбеков приговорены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 500 тысяч рублей каждый", — сказано в сообщении.

Суд установил, что с февраля 2016 года по июль 2019 года Асанович, будучи членом совета директоров, председателем правления и председателем кредитного комитета банка, вместе с председателем совета директоров и соучредителем Ширяевым, основным бенефициаром Тулепбековым, а также "неустановленными лицами" заключила заведомо невозвратные кредитные договоры и таким образом растратили более 1,6 миллиарда рублей средств банка, перечисляя их на счета подконтрольных компаний, а затем "распорядились по своему усмотрению".

Банк России отозвал лицензию у "РАМ Банка" в 2019 году. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля того года занимал 296-е место в банковской системе РФ. Ключевыми направлениями работы банка выступали работа с малым и средним бизнесом и операции на валютном рынке.