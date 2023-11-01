МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Райффайзенбанк разрешил своим клиентам-физлицам переводить более 30 тысяч евро в месяц лишь в 41 страну, соответствующая норма вступила в силу с 1 ноября. Старейший банк Швейцарии прекратит принимать рублевые переводы

В список этих стран входят: Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино, Швеция.

Во все остальные страны, в отношении которых ранее не были установлены ограничения на переводы, можно будет перевести лишь до 30 тысяч евро в календарный месяц. А минимальная сумма одного перевода — 20 тысяч евро.

Такие изменения связаны с требованиями банков-корреспондентов, указал Райффайзенбанк. При этом ограничений на входящие переводы в евро по-прежнему нет.