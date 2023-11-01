МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. ВТБ с 2 ноября повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в среднем на 2,5 процентных пункта, максимальная доходность по ним составит 15%, а при переводе пенсии в банк будет 16% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

"Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 процентных пункта. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых", — сказано в сообщении.

Уточняется, что изменение ставок по вкладам ВТБ произведет 2 ноября.

Ранее, во вторник, Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14%. Ряд банков также после решения ЦБ по ключевой ставке повысил ставки по своим сберегательным продуктам, среди них Совкомбанк, МКБ, Росбанк, Тинькофф, Альфа-банк, МТС-банк.

Накануне в аналитическом центре платформы "Финуслуги" Московской биржи сообщили, что средние ставки по вкладам в 50 крупнейших банках составили чуть более 11,2% годовых, а индекс ставок вырос на 0,08-0,12 п.п. по сравнению с данными неделю назад.