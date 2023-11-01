МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские банки вывозят из страны несколько десятков тонн золота ежегодно на законных основаниях, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на пленарном заседании в Госдуме. Гонконг впервые за пять месяцев снизил импорт российского золота

"Банки… вывозят где-то в районе нескольких десятков тонн каждый год", — сказал он, комментируя информацию парламентария Николая Коломейцева о вывозе банками "в недружественный Лондон" 306 тонн золота. Депутат поинтересовался, достаточен ли контроль над банковской сферой в данном вопросе.

Моисеев отметил, что он не "знает, откуда 306 тонн взялось", у него такой информации нет, но "может быть накопленным итогом так и получилось".

"Они вывозят сейчас, как в принципе и граждане Российской Федерации, на законных основаниях, есть определенные правила и нормы вывоза, … но сейчас рассматривается вопрос ограничения по вывозу золота", — добавил он.

Но в целом, по его словам, этот вопрос носит "философский характер". "Золото – это товар, который мы производим и продаем на весь мир, или это достояние, которое вывозить нельзя. Есть два ответа на этот вопрос, сейчас как раз все это обсуждаем в правительстве", — добавил замминистра.