МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Позднее в среду ФРС США, скорее всего, оставит политику без изменений и может просигнализировать о том, что в декабре ставки останутся на тех же уровнях, говорит глава отдела экономического анализа SEB Research Даниел Бергваль. В Jefferies оценили перспективы понижения ставок ФРС США

"Рост экономики остается сильным, но более высокие долгосрочные процентные ставки ужесточают условия финансирования, дополняя работу ФРС", — отмечает он.

В SEB Research считают, что "с учетом сильных данных центральному банку пока рано полностью исключать дальнейшее повышение ставок, но теперь важнее ответ на вопрос о том, как долго ставки будут находиться на текущих уровнях".