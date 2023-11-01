2023-11-01T16:49:57+03:00
2023-11-01T16:49:57+03:00
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2023
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ФРС США оставит политику без изменений, считают в SEB Research
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Позднее в среду ФРС США, скорее всего, оставит политику без изменений и может просигнализировать о том, что в декабре ставки останутся на тех же уровнях, говорит глава отдела... ПРАЙМ, 01.11.2023
банки, финансы, новости, сша, фрс сша, повышение процентных ставок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Позднее в среду ФРС США, скорее всего, оставит политику без изменений и может просигнализировать о том, что в декабре ставки останутся на тех же уровнях, говорит глава отдела экономического анализа SEB Research Даниел Бергваль.
"Рост экономики остается сильным, но более высокие долгосрочные процентные ставки ужесточают условия финансирования, дополняя работу ФРС", — отмечает он.
В SEB Research считают, что "с учетом сильных данных центральному банку пока рано полностью исключать дальнейшее повышение ставок, но теперь важнее ответ на вопрос о том, как долго ставки будут находиться на текущих уровнях".