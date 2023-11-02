2023-11-02T09:59:00+03:00

2023-11-02T09:59:00+03:00

2023-11-02T09:59:00+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20231102/842152995.html

Сбербанк отчитался о расходах на резервы за девять месяцев

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РАСХОДЫ СБЕРБАНКА НА РЕЗЕРВЫ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 234,9 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.11.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60