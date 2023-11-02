РАСХОДЫ СБЕРБАНКА НА РЕЗЕРВЫ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 234,9 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ
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https://1prime.ru/banks/20231102/842152995.html
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РАСХОДЫ СБЕРБАНКА НА РЕЗЕРВЫ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 234,9 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231102/842152995.html
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