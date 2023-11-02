2023-11-02T09:59:00+03:00

2023-11-02T10:01:01+03:00

2023-11-02T09:59:00+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20231102/842153006.html

Сбербанк отчитался о чистой прибыли за девять месяцев

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СБЕРБАНК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ЗАРАБОТАЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 1,149 ТРЛН РУБ, ЗА III КВАРТАЛ — 411,4 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.11.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60