2023-11-02T09:59:00+03:00
2023-11-02T10:01:01+03:00
2023-11-02T09:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231102/842153006.html
Сбербанк отчитался о чистой прибыли за девять месяцев
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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СБЕРБАНК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ЗАРАБОТАЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 1,149 ТРЛН РУБ, ЗА III КВАРТАЛ — 411,4 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СБЕРБАНК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ЗАРАБОТАЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 1,149 ТРЛН РУБ, ЗА III КВАРТАЛ — 411,4 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ
Новость дополняется