МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что Барк России сохранит ключевую ставку на уровне 15% до конца этого года, заявил в ходе телефонной конференции вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены в России

"Мы повышаем ожидания по инфляции до 7%. Ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем высоком уровне 15% до конца 2023 года", — сказал Скворцов. Ранее Сбербанк прогнозировал, что инфляция в России по итогам текущего года может составить 5-6%.

"Рост экономической активности за счет более успешного второго и третьего кварталов позволяет нам повысить ожидания по росту ВВП в целом за год с 1,8% до 2,2% по ВВП", — добавил он.

На прошлой неделе регулятор неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ повысил повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5%, диапазон на 2024 год — до 4-4,5%. Прогноз по ВВП по итогам года Центробанком также был повышен до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.