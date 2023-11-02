МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в октябре текущего года уменьшился на 150,7 миллиарда рублей, возврат денег в банки происходит на и-за роста ставок по вкладам,сообщает издание РБК со ссылкой на данные Банка России. Россияне стали возвращать наличность в банки на фоне повышения ставки

Сообщается, что по сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза. В начале осени изъятия составили 27,9 миллиарда рублей.

Как пишет автор статьи, в сентябре начался активный переток денежных средств на банковские счета. Такая тенденция была зафиксирована впервые за полтора года.