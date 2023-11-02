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2023
https://1prime.ru/banks/20231102/842154722.html
Банк России заявил о сокращении объема наличности в обращении
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Объем наличных денег в обращении в октябре текущего года уменьшился на 150,7 миллиарда рублей, возврат денег в банки происходит на и-за роста ставок по вкладам,сообщает издание... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, финансы, новости, россия, наличность, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в октябре текущего года уменьшился на 150,7 миллиарда рублей, возврат денег в банки происходит на и-за роста ставок по вкладам,сообщает издание РБК со ссылкой на данные Банка России.
Сообщается, что по сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза. В начале осени изъятия составили 27,9 миллиарда рублей.
Как пишет автор статьи, в сентябре начался активный переток денежных средств на банковские счета. Такая тенденция была зафиксирована впервые за полтора года.