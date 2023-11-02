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2023-11-02T12:10:45+03:00
2023-11-02T12:10:45+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231102/842155427.html
В "Сбере" прокомментровали развитие бизнеса в валюте
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Сбербанк пока активно не развивает бизнес в иностранной валюте, в том числе юанях, из-за отсутствия на российском рынке достаточного объема свободной ликвидности, заявил в ходе... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, финансы, бизнес, новости, россия, сбер, валюта, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк пока активно не развивает бизнес в иностранной валюте, в том числе юанях, из-за отсутствия на российском рынке достаточного объема свободной ликвидности, заявил в ходе телефонной конференции вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.
"По юаням в целом ситуация в третьем квартале в лучшую сторону не поменялась. Мы видим, что весь рост кредитного портфеля корпоративных клиентов и в третьем квартале, и за девять месяцев на 100% сформирован за счет рублевого бизнеса. То есть мы в настоящий момент активно бизнес в иностранных валютах, в том числе юанях, не развиваем", — рассказал он.
"Это связано прежде всего с тем, что на российском рынке сегодня нет достаточной свободной ликвидности в юанях, которую можно было бы на стабильной основе использовать для развития кредитования", — добавил Скворцов.
По его словам, эта ситуация касается не только "Сбера", но и сектора в целом. "Поэтому до тех пор, пока эта свободная ликвидность не появится, ожидать изменения ситуации не стоит, и мы будем фокусироваться именно на рублевом бизнесе", — заключил топ-менеджер.