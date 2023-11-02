2023-11-02T16:10:40+03:00
2023-11-02T16:10:40+03:00
2023-11-02T16:10:40+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231102/842158550.html
Центробанк перестал допускать дефицит ликвидности банков на конец 2023 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ ПЕРЕСТАЛ ДОПУСКАТЬ ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ НА КОНЕЦ 2023 ГОДА, ПОВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ ПО ПРОФИЦИТУ ДО 0-0,9 ТРЛН РУБ — ДОКУМЕНТ Новость дополняется. ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПЕРЕСТАЛ ДОПУСКАТЬ ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ НА КОНЕЦ 2023 ГОДА, ПОВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ ПО ПРОФИЦИТУ ДО 0-0,9 ТРЛН РУБ — ДОКУМЕНТ
Новость дополняется.