МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПЕРЕСТАЛ ДОПУСКАТЬ ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ НА КОНЕЦ 2023 ГОДА, ПОВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ ПО ПРОФИЦИТУ ДО 0-0,9 ТРЛН РУБ — ДОКУМЕНТ

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