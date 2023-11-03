МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Средняя ставка по ипотеке в России опустилась ниже 8% впервые с января

"Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" — от 6%.

Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых.