МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк запустил прием заявок на арктическую ипотеку, ставка по которой составляет от 2%, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта

"Сбер" запустил прием заявок на арктическую ипотеку. Арктическая ипотека позволяет купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами", — сказано в сообщении.

Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Сниженная ипотечная ставка будет доступна на покупку жилья, которое расположено на сухопутной территории Арктической зоны России, добавили в банке.

Размер первоначального взноса составляет от 20% стоимости недвижимости. Ипотека выдается на срок до 20 лет. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей.

"Льготная ипотека окажет благоприятное влияние на развитие Арктики, поможет повысить объемы строительства жилья, создать условия для молодых семей и специалистов. В Арктической зоне проживает около 2,5 миллионов человек — рассчитываем, что программа будет так же востребована, как дальневосточная ипотека", — прокомментировал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.