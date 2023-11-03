2023-11-03T09:36:01+03:00
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Сбербанк запустил прием заявок на арктическую ипотеку
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Сбербанк запустил прием заявок на арктическую ипотеку, ставка по которой составляет от 2%, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбер" запустил прием заявок на арктическую... ПРАЙМ, 03.11.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, арктика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк запустил прием заявок на арктическую ипотеку, ставка по которой составляет от 2%, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сбер" запустил прием заявок на арктическую ипотеку. Арктическая ипотека позволяет купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами", — сказано в сообщении.
Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Сниженная ипотечная ставка будет доступна на покупку жилья, которое расположено на сухопутной территории Арктической зоны России, добавили в банке.
Размер первоначального взноса составляет от 20% стоимости недвижимости. Ипотека выдается на срок до 20 лет. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей.
"Льготная ипотека окажет благоприятное влияние на развитие Арктики, поможет повысить объемы строительства жилья, создать условия для молодых семей и специалистов. В Арктической зоне проживает около 2,5 миллионов человек — рассчитываем, что программа будет так же востребована, как дальневосточная ипотека", — прокомментировал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.