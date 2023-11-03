БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк готов покрыть половину затрат на интернет-кабель через Черное море, общая стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро и который должен снизить зависимость от России, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Бербок опозорилась перед встречей с эмиром Катара, сообщили СМИ

"Планируемый подводный интернет-кабель через Черное море в рамках программы ЕС Global Gateway может сблизить Армению и Азербайджан между собой, а также с нами. Европейский инвестиционный банк готов покрыть почти половину общих затрат, которые составляют 45 миллионов евро", — приводит МИД Германии слова Бербок в своем релизе в преддверие ее визита в Армению и Азербайджан.

Ранее сообщалось о планах главы МИД ФРГ посетить в пятницу Ереван, а на следующий день — отправиться в Баку.

Газета Financial Times ранее со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщила, что ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через Россию. Уточнялось, что протяженность кабеля составит 1100 километров, его стоимость — 45 миллионов евро.