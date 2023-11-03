МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк запустил пополнение кошельков онлайн-сервиса распространения игр и программ Steam с комиссией в 6%, следует из информации в мобильном приложении банка и комментария, полученного РИА Новости от техподдержки. Сбербанк запустил прием заявок на арктическую ипотеку

Опция пополнения кошелька Steam на данный момент доступна в мобильном приложении Сбербанка для пользователей с аккаунтами, зарегистрированными в США.

Информацию подтвердили корреспонденту РИА Новости в чате поддержке. "Сбербанк ввел пополнение Steam, комиссия 6%", — сказали там.

Операцию можно совершать в рублях, а сумма пополнения должна быть от 5 до 50 долларов в эквиваленте.

Владелец Steam, компания Valve, в марте 2022 года отключила для российских пользователей основные способы оплаты. Они вынуждены искать альтернативные способы, например покупать ваучеры для оплаты или пользоваться услугами посредников.