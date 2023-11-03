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Сбербанк запустил пополнение кошельков Steam
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Сбербанк запустил пополнение кошельков онлайн-сервиса распространения игр и программ Steam с комиссией в 6%, следует из информации в мобильном приложении банка и комментария,... ПРАЙМ, 03.11.2023
банки, финансы, бизнес, новости, россия, сбербанк, steam
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк запустил пополнение кошельков онлайн-сервиса распространения игр и программ Steam с комиссией в 6%, следует из информации в мобильном приложении банка и комментария, полученного РИА Новости от техподдержки.
Опция пополнения кошелька Steam на данный момент доступна в мобильном приложении Сбербанка для пользователей с аккаунтами, зарегистрированными в США.
Информацию подтвердили корреспонденту РИА Новости в чате поддержке. "Сбербанк ввел пополнение Steam, комиссия 6%", — сказали там.
Операцию можно совершать в рублях, а сумма пополнения должна быть от 5 до 50 долларов в эквиваленте.
Владелец Steam, компания Valve, в марте 2022 года отключила для российских пользователей основные способы оплаты. Они вынуждены искать альтернативные способы, например покупать ваучеры для оплаты или пользоваться услугами посредников.