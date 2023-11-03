МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. ВТБ повысил доходность по вкладам в китайской валюте, максимальная доходность для ряда клиентов достигает 3,8%, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки до конца года

В предыдущий раз ВТБ поднимал ставки по юаневым вкладам в июне.

"ВТБ повысил доходность по вкладам в китайской валюте. Максимальная доходность теперь достигает 3,8% (для клиентов сегмента "Прайм"). Депозиты доступны для дистанционного открытия через ВТБ Онлайн (от 1000 юаней) и в отделениях ВТБ (от 5000 юаней)", — говорится в сообщении.

Розничным вкладчикам доступно размещение юаней на ВТБ Вклад по ставке до 3,35% годовых в зависимости от срока и суммы первоначального взноса. Для клиентов "Привилегии" максимальная доходность составит 3,55% годовых, указали в пресс-службе.

Китайский юань укрепляет свое положение в портфеле классических пассивов россиян. С начала года объем юаневых активов населения достиг 56 миллиардов юаней. И до конца года продолжит рост, указали в пресс-службе.

"В целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет на 60% и достигнет 70 миллиардов юаней. В результате китайская валюта займет около четверти в валютных накоплениях клиентов. Прогнозируем, что в 2024 году доля юаней может превысить 45%", — приводится комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой.

Клиенты ВТБ за десять месяцев открыли 24,4 тысячи вкладов, общий портфель превысил 12,5 миллиардов юаней, увеличившись почти на 90% с начала года.