МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Банк России поднимает ключевую ставку для борьбы с ростом цен, если этого не делать, то экономика может попасть в "инфляционную спираль", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4 — 4,5 процента

"В этом году начала расти инфляция, и мы применили свой ключевой инструмент – ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию, чтобы она вернулась к нашей цели в 4%. Если этого не делать, то мы можем попасть в инфляционную спираль", — сказала она, выступая на международной выставке-форуме "Россия".

Набиуллина отметила, что "инфляционная спираль" раскручивается следующим образом: начинают расти цены, одновременно люди опасаются дальнейшего роста цен и обесценения своих сбережений начинают быстрее делать покупки.

"Производители видят, что есть спрос, что люди готовы покупать продукты, конечно, перекладывают это в цены. Люди видят растущие цены, еще быстрее хотят купить продукты и сделать запасы. Так раскручивается инфляционная спираль. В некоторых странах это доходило до гиперинфляции", — указала глава ЦБ.

Она напомнила, что с такой ситуацией сталкивалась Германия после Первой мировой войны, Венгрия после Второй мировой войны. А в 1992 году, например, в России цены подскочили в 25 раз.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.