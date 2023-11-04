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2023
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Набиуллина прокомментировала идею выплаты пенсий в цифровых рублях
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Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольным, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина... ПРАЙМ, 04.11.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, цб, пенсии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольным, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция", — ответила она на вопрос, как будут выплачиваться пенсии и зарплаты в цифровом рубле.
Глава Банка России провела параллели с переводом выплаты пенсий в стране на карту "Мир", напомнив, что тогда у людей также был выбор – получать ее наличными на почте или на счет.
"Речь шла только о том, что если вы перечисляете ее на карточный счет, на карту, то это надо делать на российскую карту, а не на Visa или Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь – наличными, безналичными, в цифровых рублях – в любых операциях, при переводе заработных плат, пенсий и стипендий", — заключила Набиуллина.