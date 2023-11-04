МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольным, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Антон Силуанов

Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

"Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция", — ответила она на вопрос, как будут выплачиваться пенсии и зарплаты в цифровом рубле.

Глава Банка России провела параллели с переводом выплаты пенсий в стране на карту "Мир", напомнив, что тогда у людей также был выбор – получать ее наличными на почте или на счет.

"Речь шла только о том, что если вы перечисляете ее на карточный счет, на карту, то это надо делать на российскую карту, а не на Visa или Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь – наличными, безналичными, в цифровых рублях – в любых операциях, при переводе заработных плат, пенсий и стипендий", — заключила Набиуллина.