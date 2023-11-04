МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях в России будет добровольным, каждый сам сможет выбирать, как получать эти выплаты, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

"Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция", — ответила она на вопрос, как будут выплачиваться пенсии и зарплаты в цифровом рубле.

Глава Банка России провела параллели с переводом выплаты пенсий в стране на карту "Мир", напомнив, что тогда у людей также был выбор – получать ее наличными на почте или на счет.

"Речь шла только о том, что если вы перечисляете ее на карточный счет, на карту, то это надо делать на российскую карту, а не на Visa или Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь – наличными, безналичными, в цифровых рублях – в любых операциях, при переводе заработных плат, пенсий и стипендий", — заключила Набиуллина.