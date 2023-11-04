2023-11-04T21:47:05+03:00
2023-11-04T21:47:05+03:00
2023-11-04T21:47:05+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231104/842176888.html
Набиуллина заявила об увеличении доли безналичной оплаты в России
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля безналичных платежей в России превысила 80%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества "Знание", пишет Ведомости. По словам председателя... ПРАЙМ, 04.11.2023
банки, финансы, новости, россия, эльвира набиуллина, оплата, безналичные платежи
https://cdnn.1prime.ru/images/84078/46/840784681.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84078/46/840784681.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84078/46/840784680.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84078/46/840784680.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84078/46/840784668.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84078/46/840784668.jpg
https://1prime.ru/banks/20231104/842174869.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России превысила 80%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества "Знание", пишет Ведомости.
По словам председателя Центробанка, высокая доля безналичных платежей является одним из показателей "продвинутости" финансовой системы. Этот же показатель десять лет назад составлял лишь 25% от общего числа платежей.
Ранее ЦБ сообщил, что объем наличных рублей у россиян сократился на 150,7 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился почти в семь раз. Тогда объем наличных в обороте снизился на 214,5 миллиарда рублей.