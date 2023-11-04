МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России превысила 80%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества "Знание", пишет Ведомости. Набиуллина прокомментировала идею выплаты пенсий в цифровых рублях

По словам председателя Центробанка, высокая доля безналичных платежей является одним из показателей "продвинутости" финансовой системы. Этот же показатель десять лет назад составлял лишь 25% от общего числа платежей.

Ранее ЦБ сообщил, что объем наличных рублей у россиян сократился на 150,7 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился почти в семь раз. Тогда объем наличных в обороте снизился на 214,5 миллиарда рублей.