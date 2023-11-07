МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Государственная телекоммуникационная компания Индонезии PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) подписала со Сбербанком меморандум о взаимопонимании, цель которого — содействие со стороны банка цифровизации Индонезии, следует из пресс-релиза INTI. Россия вновь вошла в первую десятку поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

Уточняется, что документ был подписан главой INTI Эди Витжарой и первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным в торговом представительстве Российской Федерации в Джакарте.

"Мы сосредоточимся на сотрудничестве между двумя странами для расширения аспектов промышленной цифровизации, особенно связанных с финансовыми услугами, безопасностью, интеллектуальными устройствами для пользователей, здравоохранением, образованием, туризмом, спортом и развлечениями в Индонезии", — заявил Витжара по итогам мероприятия.

Он пояснил, что цифровизация будет осуществляться посредством разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности в ряде сфер. Позже, по словам Витжары, сотрудничество между двумя сторонами станет "комплексным", охватывая аспекты маркетинга и продаж, обеспечивая финансирование и даже тестирование концепций.

Присутствующие во время подписания меморандума представители министерства связи и информации Индонезии заявили, что ведомство поддерживает сотрудничество INTI со Сбербанком для работы над цифровизацией Индонезии. "Министерство связи поддерживает сотрудничество PT INTI со Сбербанком и очень радо стать свидетелем успеха этого партнерства", — подчеркнул глава экспертного совета министерства Мохамад Хадияна.

Уточняется, что обе стороны намерены изучить потенциал дополнительного сотрудничества, учитывая, что PT INTI имеет возможности в области производства телекоммуникационного оборудования, электроники, "интернета вещей", а также других форм взаимодействия, согласованными обеими сторонами.