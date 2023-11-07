МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок, сообщил сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Сбербанк запустил пополнение кошельков Steam

"Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", — заявил Греф.

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил новую стратегию кредитной организации на три года, а также основные положения дивидендной политики, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

"Мы утвердили сегодня нашу новую трехлетнюю стратегию и основные положения дивидендной политики. В начале декабря мы утвердим саму дивидендную политику", — заявил Греф.