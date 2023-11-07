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2023
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Греф сообщил о переизбрании на должность главы Сбербанка
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Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок, сообщил сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам... ПРАЙМ, 07.11.2023
банки, финансы, новости, россия, греф, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на четырехлетний срок, сообщил сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
"Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок", — заявил Греф.
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил новую стратегию кредитной организации на три года, а также основные положения дивидендной политики, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.
"Мы утвердили сегодня нашу новую трехлетнюю стратегию и основные положения дивидендной политики. В начале декабря мы утвердим саму дивидендную политику", — заявил Греф.