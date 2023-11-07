МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк утвердит дивидендную политику на наблюдательном совете 5 декабря, представит рынку на дне инвестора 6 декабря, не планирует серьезных изменений, сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Греф сообщил о переизбрании на должность главы Сбербанка

"Дивидендную политику мы окончательно утвердим 5 декабря, поэтому я озвучу все основные положения 6 декабря (на Дне инвестора — ред.). Я бы не хотел комментировать сейчас документ, который не утвержден", — сказал он.

"Мы очень консервативны в части взятия обязательств и их исполнения, поэтому мы не планируем каких-то очень серьезных изменений в дивидендной политике. Я думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как и делали это ранее, в том числе это касается и размеров и это касается и промежуточных дивидендов", — добавил Греф.

Он пояснил, что объем дивидендов зависит от достаточности капитала и аппетита к риску, установленных наблюдательным советом.