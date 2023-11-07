2023-11-07T14:06:00+03:00
2023-11-07T14:25:22+03:00
2023-11-07T14:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231107/842190851.html
Греф назвал сроки утверждения и представления "Сбером" дивидендной политики
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк утвердит дивидендную политику на наблюдательном совете 5 декабря, представит рынку на дне инвестора 6 декабря, не планирует серьезных изменений, сообщил журналистам глава... ПРАЙМ, 07.11.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, дивидендная политика, герман греф
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089055.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089054.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089054.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089042.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089042.jpg
https://1prime.ru/banks/20231107/842190613.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк утвердит дивидендную политику на наблюдательном совете 5 декабря, представит рынку на дне инвестора 6 декабря, не планирует серьезных изменений, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
"Дивидендную политику мы окончательно утвердим 5 декабря, поэтому я озвучу все основные положения 6 декабря (на Дне инвестора — ред.). Я бы не хотел комментировать сейчас документ, который не утвержден", — сказал он.
"Мы очень консервативны в части взятия обязательств и их исполнения, поэтому мы не планируем каких-то очень серьезных изменений в дивидендной политике. Я думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как и делали это ранее, в том числе это касается и размеров и это касается и промежуточных дивидендов", — добавил Греф.
Он пояснил, что объем дивидендов зависит от достаточности капитала и аппетита к риску, установленных наблюдательным советом.