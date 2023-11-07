МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк не видит количественного всплеска хакерских атак на кредитную организацию, однако растет изощренность преступников, кроме того, на рынке появились новые квалифицированные преступники, системно занимающиеся атаками на крупнейшие ресурсы РФ, заявил глава банка Герман Греф. ЦБ рекомендовал банкам сообщать ФСБ о хакерских атаках

"Всплеска количественного мы пока не видим. У нас стабильное количество — порядка 10 атак в месяц бывает. И скорее мы отмечаем увеличение изощренности преступников. Атаки стали значительно более изощренными, чем раньше. Это качественное изменение, а не количественное", — сказал Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета Сбербанка.

Он добавил, что "сто процентов" этих атак происходят из-за рубежа. Кроме того, две недели назад на "Сбер" была совершена самая мощная в истории банка атака — сильнее в 3-4 раза, чем крупнейшая до этого. При этом у злоумышленников изменились способы атаки узлов и IP-адресов, отметил Греф.

"Мы заметили, что это некие новые хакеры, почерк их нам неизвестен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атаками на крупнейшие российские ресурсы", — поделился глава Сбербанка.

Говоря о готовности банка отражать такие атаки, он отметил, что у "Сбера" не было ни одного случая, когда это хоть как-то повлияло на его работоспособность. Банк постоянно совершенствует свои механизмы защиты, анализирует каждую известную рынку атаку и подстраивает под нее свои механизмы. "За всю историю не было ни одного случая, когда бы у нас могли пробить даже первый контур защиты, у нас их всего три. Надеюсь, что этого и не будет, несмотря на всю изощренность преступников", — подчеркнул Греф.