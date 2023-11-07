МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает идею токенизации безналичных рублей, от которой будет много пользы для клиентов, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник. Набиуллина прокомментировала идею выплаты пенсий в цифровых рублях

"Поддерживаем всячески. Участвуем", — ответил он на вопрос, поддерживает ли банк идею токенизации безналичных рублей и участвуют ли в соответствующих обсуждениях, которые предложил провести ЦБ.

"В течении, наверное, двух лет мы активно эту идею продвигаем и считаем, что от нее будет много пользы для наших клиентов", — добавил Греф.

Центральный банк России в сентябре опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, то есть цифровой "маркировки" всех операций. По мнению ЦБ, развитие токенизации безналичных денег может снизить зависимость от традиционных систем и связанных с ними валют, а также повысить устойчивость и конкурентоспособность финансовой системы на мировой арене.

Также в сентябре зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что банк уже имеет определенный опыт токенизации безналичных рублей, включая первые операции по одной из моделей, описанной Центральным банком.

Эта модель обособленных платформ предполагает, что токенизация может использоваться внутри банков и быть способом учета средств на счетах и обеспечения операций по ним. В этом случае платформа банка может иметь токенизированные средства и взаимодействующие с ними смарт-контракты, а связь между разными платформами может осуществляться через специальные протоколы – мосты.