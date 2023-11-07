МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сотни тысяч терминалов в России до конца этого года будут оснащены сервисом, позволяющим платить с помощью биометрии лица, "по улыбке", заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник. Греф назвал фундаментальный курс рубля к доллару

"До конца этого года сотни тысяч терминалов будут оснащены возможностью платить с помощью биометрии, и эта услуга доступна только для наших клиентов пока", — ответил он на вопрос, может ли клиент любого банка пользоваться системой оплаты "по улыбке", если его биометрия есть в Единой биометрической системе (ЕБС).

Греф добавил, что ЕБС не отменяет коммерческие биометрические системы, и в России, как и во всем остальном мире, они будут сочетаться с государственной системой.

"ЕБС сейчас находится в стадии очень активного внедрения, и по мере того как это внедрение будет завершено, я думаю, возможно будет доступно всем остальным, клиентам других банков", — отметил банкир.

Греф напомнил, что активно продвигать систему оплаты по улыбке Сбербанк стал с начала этого года. Так, в августе Сбербанк запустил оплату покупок по лицу вместе с компанией X5 Group в её сетях на 15 тысячах касс самообслуживания, а затем — во всех магазинах сети "Азбуки вкуса".

Для активации нового метода платежа в мобильном приложении банка необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Подключив сервис, покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру смартфона.