МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ВТБ разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы, сервис станет доступен пользователям мобильного приложения "ВТБ Онлайн" — участникам пилота цифрового рубля, сообщила пресс-служба банка. ВТБ повысил ставки по вкладам в юанях

"ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Функционал станет доступен пользователям "ВТБ Онлайн" — участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги можно будет в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России", — сказано в сообщении.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется сервис "ВТБ Онлайн". В качестве источника списания средств нужно выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет и затем уже с банковского счета будет доступна для снятия в банкомате. Перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно. Все три формы рубля равнозначны между собой, напомнил банк.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось 15 августа.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физическими лицами в пользу юридических, комиссия составляет 0,3% от платежа — это в четыре раза ниже обычных тарифов, напомнили в ВТБ. Клиент может иметь в банке один цифровой счет, который будет доступен в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля.

В дальнейшем планируется внедрение смарт-контрактов — совершение транзакции при достижении определенных условий, — и офлайн-оплаты, когда мгновенные платежи можно делать даже при полном отсутствии интернета.

ВТБ входит в число банков, приступивших в августе этого года к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями в своем мобильном приложении "ВТБ Онлайн". Участники фокус-группы открыли первые счета и сделали первый перевод между физическими лицами и оплатили товары по QR-коду.