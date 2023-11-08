МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ВТБ представил визуализированный образ будущего цифрового банковского помощника по имени Тамара, сообщила пресс-служба банка. ВТБ ожидает "сжатия" ипотечного ранка в России в 2024 году

Прототип будущего помощника был представлен на стенде в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Когда пользователь обращается к умной колонке, чтобы запустить чат с ВТБ, как это происходит в случае запуска голосового банковского помощника, на экране появляется визуальный образ.

"Общение происходит в режиме реального времени: Тамара реагирует на вопросы, а ее речь синхронизирована с изображением на экране — движением губ и мимикой. Визуальный образ Тамары был создан нейросетью, совместившей портреты 50 выдающихся женщин, которые в разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы", — пояснила пресс-служба.

В настоящее время клиентам ВТБ уже доступен голосовой ассистент Лео в мобильном приложении банка, на умных устройствах с "Алисой" от "Яндекса" и в "Яндекс.Станциях". В перспективе банк не исключает возможности использования нескольких персонажей, чтобы у клиентов была возможность выбора.

"В перспективе 3D-аватар Тамары может появиться в приложении ВТБ Онлайн и в офисах банка для консультирования клиентов", — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.