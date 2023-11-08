МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Первый иностранный банк недавно подключился к платформе оплаты по QR-коду от Сбербанка, также к ней подключены восемь российских кредитных организаций, сообщил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах форума "Финополис". Греф рассказал о внедрении в терминалах сервиса оплаты "по улыбке"

"Недавно к платформе оплаты по QR-коду от "Сбера" подключился первый иностранный банк. Сейчас к нашей платформе уже подключены также восемь российских банков, до конца года планируем подключить еще три-четыре банка", — рассказал он.

Расширение количества партнеров, в том числе за рубежом, позволит увеличить аудиторию сервиса и обороты по данному методу оплаты, отметил Греф.

Сейчас, по его словам, с помощью QR-кода Сбербанка совершается почти 40 миллионов операций в месяц. Сервисом пользуются почти 10 миллионов человек ежемесячно.

Греф также рассказал о планах развития оплаты по биометрии. "Сейчас наша платформа биоэквайринга – готовое универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение", — сказал он.

Сейчас парк биометрических POS-терминалов "Сбера" насчитывает более 150 тысяч устройств.