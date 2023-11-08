2023-11-08T16:07:58+03:00
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Глава Альфа-банка предложил сократить дивиденды Сбербанка
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк мог бы направить часть своих дивидендов на развитие искусственного интеллекта, в частности GigaChat, предложил глава Альфа-банка Владимир... ПРАЙМ, 08.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, сбербанк, альфа-банк, дивиденды, искусственный интеллект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк мог бы направить часть своих дивидендов на развитие искусственного интеллекта, в частности GigaChat, предложил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в ходе пленарной сессии форума Finopolis.
"Конкретное предложение у меня, да простит меня Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка — ред.), что я на его территорию залезаю. …Видели презентацию Open AI? …Нам реально надо догонять. Мое предложение в этой связи какое: оставить "Сберу" часть дивидендов, дать им сделать GigaChat", — сказал Верхошинский.
"Я думаю, что те инвесторы "Сбера", которые чуть-чуть потеряют по дивидендам, больше заработают на росте (его — ред.) капитализации как цифровой компании", — отметил глава Альфа-банка.
По его мнению, если не развивать сферу ИИ, то можно "проиграть в этой конкуренции" другим странам и "отстать бесконечно".
При этом глава ВТБ Андрей Костин, также принимавший участие в пленарной сессии, пошутил, что он бы "за каждым крупным банком закрепил какой-то важный актив". "У меня — судостроение, у Германа — искусственный интеллект. …Важнейшие направления выбрать, и пускай тянут", — заключил Костин.