2023-11-08T17:56:07+03:00
2023-11-08T17:56:07+03:00
2023-11-08T17:56:07+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231108/842210816.html
ВТБ предложил создать единый платежный QR-код
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВТБ предлагает Центробанку создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что... ПРАЙМ, 08.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, втб, цб, qr-код
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/23/834032302.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/23/834032302.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/23/834032301.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/23/834032301.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/22/834032287.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83403/22/834032287.jpg
https://1prime.ru/finance/20231108/842204849.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. ВТБ предлагает Центробанку создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, заявил зампред ВТБ Георгий Горшков в ходе форума Finopolis.
"Сегодня можно платить и картой, и куар-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить (к терминалу оплаты — ред.), чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR заодно?", — сказал Горшков, обращаясь к ЦБ.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что ЦБ готов проработать этот вопрос и обсудит его вместе с участниками ассоциации "Финтех".