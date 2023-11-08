МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. ВТБ предлагает Центробанку создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты, заявил зампред ВТБ Георгий Горшков в ходе форума Finopolis. ВТБ оценил вложения в развитие МТК "Север — Юг"

"Сегодня можно платить и картой, и куар-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить (к терминалу оплаты — ред.), чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR заодно?", — сказал Горшков, обращаясь к ЦБ.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что ЦБ готов проработать этот вопрос и обсудит его вместе с участниками ассоциации "Финтех".