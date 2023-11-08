2023-11-08T17:58:24+03:00
2023-11-08T17:58:24+03:00
2023-11-08T17:58:24+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231108/842210879.html
ЦБ отработает с регулятором ОАЭ интеграцию системы быстрых платежей
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ЦБ РФ ОТРАБОТАЕТ С РЕГУЛЯТОРОМ ОАЭ ИНТЕГРАЦИЮ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЦИФРОВОГО РУБЛЯ С ИХ АНАЛОГАМИ В ЭТОЙ СТРАНЕ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СКОРОБОГАТОВА Новость дополняется. ПРАЙМ, 08.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, цб, оаэ, система быстрых платежей, цифровой рубль
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ОТРАБОТАЕТ С РЕГУЛЯТОРОМ ОАЭ ИНТЕГРАЦИЮ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЦИФРОВОГО РУБЛЯ С ИХ АНАЛОГАМИ В ЭТОЙ СТРАНЕ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СКОРОБОГАТОВА
Новость дополняется.