МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ОТРАБОТАЕТ С РЕГУЛЯТОРОМ ОАЭ ИНТЕГРАЦИЮ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЦИФРОВОГО РУБЛЯ С ИХ АНАЛОГАМИ В ЭТОЙ СТРАНЕ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СКОРОБОГАТОВА

Новость дополняется.

 