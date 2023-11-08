2023-11-08T17:58:24+03:00

2023-11-08T17:58:24+03:00

2023-11-08T17:58:24+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20231108/842210879.html

ЦБ отработает с регулятором ОАЭ интеграцию системы быстрых платежей

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ОТРАБОТАЕТ С РЕГУЛЯТОРОМ ОАЭ ИНТЕГРАЦИЮ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЦИФРОВОГО РУБЛЯ С ИХ АНАЛОГАМИ В ЭТОЙ СТРАНЕ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СКОРОБОГАТОВА Новость дополняется. ПРАЙМ, 08.11.2023

банки, финансы, технологии, новости, россия, цб, оаэ, система быстрых платежей, цифровой рубль

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60