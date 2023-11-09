2023-11-09T08:23:43+03:00
2023-11-09T08:23:43+03:00
2023-11-09T08:23:43+03:00
2023
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Европейская "дочка" ВТБ сменит название, сообщили СМИ
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VTB Bank Europe, дочернее подразделение ВТБ в Европе, находящееся в процессе ликвидации, меняет название из-за запрета материнской компании на его использование, сообщил... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, новости, европа, vtb bank europe, owh se, смена названия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. VTB Bank Europe, дочернее подразделение ВТБ в Европе, находящееся в процессе ликвидации, меняет название из-за запрета материнской компании на его использование, сообщил представитель банка агентству Reuters.
"Европейская "дочка" российского ВТБ меняет название после того, как ее материнская компания не разрешила ей работать под этим брендом", — передает агентство.
По словам главы европейского подразделения Франка Хеллвига, он связался с главным офисом ВТБ, чтобы получить разрешение продолжать работу под прежним названием, пока действует лицензионное соглашение, и ВТБ отказался.
Как сообщил агентству Хеллвиг, банк будет называться OWH SE. Отмечается, что название происходит от предыдущего варианта названия Ost-West Handelsbank. По словам финдиректора Миро Задро, процесс ликвидации, вероятно, продлится несколько лет, пишет агентство.
В апреле прошлого года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.