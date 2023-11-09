МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ВТБ разработал банковское приложение для отечественной операционной системы "Аврора", тестирование будет проходить до середины 2024 года, сообщила пресс-служба компании. ВТБ представил прототип 3D-образа своего голосового помощника

"ВТБ первым среди российских банков разработал банковское приложение для отечественной операционной системы "Аврора". Тестирование нового сервиса будет проходить с ноября 2023 года по июнь 2024 года…", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прототип "ВТБ Онлайн" поддерживает услуги: переводы и платежи на каждый день, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений с помощью геолоĸации, обновление данных профиля через "Госуслуги", поддержку темной темы.

"В ближайшее время мы первыми среди российских банков станем доступны через "Аврору" — защищенную отечественную операционную систему со всем необходимым набором сертификатов для бесперебойной работы. При этом "Аврора" позволяет полноценно использовать "ВТБ Онлайн" и на базе гибридной веб-технологии, поэтому у клиентов, как и всегда, будет возможность выбрать тот канал взаимодействия с банком, который для них наиболее удобен", — добавил Святослав Островский, член правления ВТБ.

"Аврора" — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Ее разработчиком является OOO "Открытая мобильная платформа", которая принадлежит "Ростелекому".