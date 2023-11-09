МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ОБЕСПОКОЕН ВЫСОКИМИ БАНКОВСКИМИ КОМИССИЯМИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ ИХ НЕБОЛЬШИМИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231109/842216328.html
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ОБЕСПОКОЕН ВЫСОКИМИ БАНКОВСКИМИ КОМИССИЯМИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ ИХ НЕБОЛЬШИМИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231109/842216328.html
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