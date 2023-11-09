2023-11-09T10:52:18+03:00
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2023
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Российские банки открыли корреспондентские счета в банках Казахстана
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Российскими банками открыто 205 корреспондентских счетов в банках Казахстана, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, казахстан, россия, банки, счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АЛМА-АТА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российскими банками открыто 205 корреспондентских счетов в банках Казахстана, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах резиденции "Акорда".
"На текущий момент открыто 65 российскими банками 205 корреспондентских счетов в банках Казахстана. 19 казахстанских банков имеют 137 корреспондентских счетов в российских банках. Это позволяет осуществлять беспрепятственно переводы и платежи между двумя странами для обслуживания торгово-экономического оборота. Также для обслуживания платежей между физическими лицами", — сказала Абылкасымова.
По ее словам, с Центральным банком России "налажена работа по открытию корреспондентских счетов несанкционных российских банков". Более того, наблюдается позитивная динамика платежей, идет рост торгового оборота и взаимных платежей между двумя странами, отметила Абылкасымова.